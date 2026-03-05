قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا يتفقد الأنشطة التربوية بمدرسة الوحدة الابتدائية بقرية تلة

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية تلة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المنشآت التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مبنى المدرسة على مساحة 1900 متر مربع، والذي دخل الخدمة عام 2022 ليكون صرحًا تعليميًا حديثًا يخدم أبناء القرية والمناطق المجاورة، حيث تضم المدرسة 24 فصلاً دراسيًا، منها 6 فصول لرياض الأطفال و18 فصلاً للمرحلة الابتدائية، إلى جانب عدد من الفراغات التكميلية وقاعات الوسائط المتعددة، ودورات مياه مجهزة وفق أعلى المعايير.

كما تفقد المحافظ فصول رياض الأطفال، واطمأن على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للأطفال، مشيدًا بالأنشطة التعليمية والترفيهية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية. وتابع كذلك مسرح العرائس بالمدرسة، مؤكدًا أهمية الأنشطة الثقافية والفنية في دعم العملية التعليمية وصقل شخصية الطلاب.

قاعة التوكاتسو 

واطلع محافظ المنيا على قاعة التوكاتسو بالمدرسة، حيث تابع عددًا من الأنشطة التربوية التي يتم تنفيذها، ومنها الريادة اليومية، وأنشطة النظافة، والمناقشات التوجيهية، والفعاليات المدرسية، ومجلس الفصل، والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي لديهم.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حول آليات سير العمل داخل المدرسة والكثافات الطلابية والأنشطة التعليمية المنفذة. كما استمع إلى المهندس أحمد عثمان، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، الذي استعرض التفاصيل الإنشائية والفنية للمدرسة ومراحل تنفيذها وفق المواصفات القياسية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة.

وأشاد محافظ المنيا بمستوى التجهيزات وجودة التنفيذ داخل المدرسة، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، بما يسهم في خفض الكثافات داخل الفصول وتوفير مناخ تعليمي مناسب يدعم بناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة في تحقيق التنمية.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، والنائب العمدة عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

محافظ المنيا انتظام العملية التعليمية منشآت تعليمية انشطة التوكاتسو مناخ تعليمي

