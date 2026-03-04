قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنطلق السبت.. المنيا تستعد للمرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات

محافظ المنيا يستعرض استعدادات انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28
محافظ المنيا يستعرض استعدادات انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء المرحلة الثالثة من «الموجة 28» لإزالة التعديات، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جميل السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا استمرار العمل الجاد في ملفات استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للمتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة إزالة التعديات في مهدها دون تهاون، والإسراع في إنهاء ملفات التقنين وفق الضوابط القانونية، بما يعزز هيبة الدولة ويحفظ حقوقها، ويحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.

حملات توعوية 

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بقانون تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وآليات التقديم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، وبالتنسيق مع إذاعة شمال الصعيد وقناة الصعيد ومراكز الإعلام والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين واضعي اليد إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين قبل 18 يوليو 2026، عبر الرابط التالي:
https://nplr.estrdad.gov.eg
وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

محافظ المنيا الموجة 28 تقنين اوضاع املاك الدولة حملات توعية المنصة الوطنية للتقنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

السفر - صورة تعبيرية

خارجية النواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى مصر رسالة ثقة دولية

المعاشات

ضوابط إعادة توزيع المعاش عند الطلاق أو العجز عن الكسب وفقا للقانون

النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وكيل دفاع النواب لـ "صدى البلد": نجاح الدبلوماسية المصرية فى الإبقاء على إرشادات السفر دليل على مكانتها في قلب العالم

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد