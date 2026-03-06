مطبخ بيت العيلة يجهّز مئات وجبات الإفطار للصائمين في طور سيناء

يواصل مطبخ “بيت العيلة – الطور بينا” بمدينة طور سيناء للعام التاسع على التوالي جهوده الخيرية في تجهيز مئات وجبات الإفطار الرمضانية الساخنة يوميًا، وتوزيعها على الصائمين والأهالي والمسافرين، في مشهد يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المدينة خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري عددًا من الشباب المتطوعين من أبناء طور سيناء يعملون بحماس داخل المطبخ كخلية نحل؛ حيث يتعاونون في إعداد الوجبات الساخنة وتجهيزها قبل موعد الإفطار، تمهيدًا لتوزيعها على الصائمين من الأهالي والمسافرين على الطريق.

وقال إسلام النجار، منسق ومسؤول تجهيز وجبات “بيت العيلة” بطور سيناء، إن هذا العمل الخيري يقوم في الأساس على تبرعات أهالي طور سيناء، مؤكدًا أن الخير يتدفق يومًا بعد يوم من أبناء المدينة في هذه البقعة المباركة من أرض سيناء.

من جانبه، قال أسامة صبري، أحد الشباب المتطوعين في مطبخ “بيت العيلة”، إن عددًا كبيرًا من شباب المدينة يحرصون على التطوع والمشاركة في إعداد وجبات الإفطار، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل بروح من السعادة والمحبة لخدمة الصائمين، في صورة تعكس قيم التعاون والعطاء بين أبناء المجتمع خلال شهر الكريم.