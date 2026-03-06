فليك يتحمل مسؤولية إصابات برشلونة.. ويؤكد جاهزية بيدري قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

خفف المدير الفني لنادي برشلونة، المدرب الألماني هانز فليك، من حدة تصريحاته السابقة بشأن الجهاز الطبي والمعدين البدنيين في الفريق، وذلك بعد موجة الإصابات التي ضربت صفوف النادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن المسؤولية في النهاية تقع على عاتقه كمدرب للفريق.

وكان فليك قد أبدى انزعاجه في وقت سابق بعد تعرض ثلاثة من لاعبي الفريق لإصابات خلال أسبوع واحد فقط، وهم فرينكي دي يونج وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي، إلا أنه عاد ليؤكد في تصريحات جديدة أن الأمر لا يتعلق بالجهاز الطبي فقط، بل بإدارة الفريق ككل.

تصريحات قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

جاءت تصريحات فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مباراة يسعى خلالها برشلونة لمصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا، إلى جانب محاولة توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب.

وأكد فليك أن مواجهة بيلباو لن تكون سهلة رغم تفوق برشلونة على الفريق الباسكي مرتين هذا الموسم، مشيرا إلى أن اللعب خارج الأرض يمنح المنافس قوة إضافية.

وقال المدرب الألماني إن أتلتيك بيلباو يعد من أفضل الفرق في الدوري الإسباني، موضحا أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، لأن كل مباراة لها ظروفها المختلفة، خاصة عندما تقام على ملعب المنافس.

حالة جيدة رغم ضغط المباريات

وتحدث فليك عن الحالة البدنية والمعنوية للفريق بعد المباراة المرهقة أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق جيدة للغاية.

وأشار إلى أن مستوى التدريبات مرتفع وأن اللاعبين يظهرون حماسا كبيرا خلال الحصص التدريبية، وهو ما يمنحه شعورًا بالرضا عن الحالة العامة للفريق رغم الضغوط.

وأضاف أن ضغط المباريات أمر طبيعي في هذه المرحلة من الموسم، موضحًا أن الإصابات قد تحدث عندما يخوض الفريق عددا كبيرا من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

الاعتماد على لاعبي لا ماسيا

وأوضح فليك أن الجهاز الفني قد يلجأ إلى إشراك بعض اللاعبين الجدد من أكاديمية النادي الشهيرة لا ماسيا، خاصة في ظل ضغط المباريات وقلة الخيارات المتاحة.

وأكد أن برشلونة يملك لاعبين شبابا يتمتعون بجودة عالية، مشير إلى أن الفريق استفاد كثيرًا من منح الفرصة لبعض عناصر الأكاديمية في الفترة الماضية.

ويخوض برشلونة أربع مباريات خلال 12 يوما فقط، في وقت يعاني فيه الفريق من عدة إصابات، الأمر الذي جعل عدد اللاعبين المتاحين من الفريق الأول لا يتجاوز 14 لاعبا.

موقف ليفاندوفسكي من التجديد

وتطرق فليك أيضا إلى مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، في ظل الجدل الدائر حول إمكانية استمراره داخل النادي.

وأشار المدرب الألماني إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، موضحا أن النادي لا يزال يملك عدة أسابيع لحسم الملف، خاصة في ظل تركيز الفريق حاليا على تحقيق أهدافه الرياضية.

وأكد فليك أنه سعيد للغاية بوجود ليفاندوفسكي في الفريق، مشيدا بقدراته التهديفية الكبيرة، حيث اعتاد تسجيل ما بين 20 و30 هدفًا في كل موسم.

جاهزية بيدري واقتراب عودة جافي

وفيما يتعلق بحالة لاعبي الوسط، كشف فليك أن النجم الإسباني بيدري بات جاهزًا للمشاركة في مباراة كاملة إذا لزم الأمر، رغم معاناته مؤخرا من بعض الإجهاد البدني.

لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع اللاعب بحذر بسبب ضغط المباريات، مؤكدا أن إدارة دقائق المشاركة تمثل عنصرا مهما للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

أما بخصوص لاعب الوسط جافي، فأوضح فليك أنه سيسافر مع الفريق إلى بيلباو لكنه لن يكون ضمن قائمة المباراة، مشيرا إلى أن اللاعب قطع خطوة إضافية في برنامجه التأهيلي بعد الإصابة.

وأضاف أن عودة جافي قد تكون بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وربما قبل ذلك بقليل إذا سارت عملية التعافي بالشكل المطلوب.

فليك: الإصابات مسؤوليتي

وعن أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق، شدد فليك على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على الجهاز الطبي أو البدني فقط.

وأوضح المدرب الألماني أن الإصابات جزء من كرة القدم، لكنها ليست أمرا إيجابيا بالطبع، خاصة عندما تحدث في توقيت حساس من الموسم.

ورغم ذلك، أشار إلى أن هذه الظروف قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين لإثبات قدراتهم والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

الصراع مع ريال مدريد مستمر

وتحدث فليك أيضا عن الصراع على صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن الفريق الملكي.

وأكد المدرب الألماني أن هذا الفارق لا يعني حسم المنافسة، مشيرا إلى أن الموسم لا يزال طويلا وأن العديد من المباريات الحاسمة تنتظر الفريقين.

وأضاف أن الإصابات تؤثر على جميع الفرق، موضحا أن ريال مدريد يعاني أيضا من بعض الغيابات، وهو ما يجعل الصراع على اللقب مفتوحًا حتى النهاية.

مواهب شابة تحت المجهر

واختتم فليك تصريحاته بالإشادة ببعض لاعبي فريق الشباب الذين شاركوا في تدريبات الفريق الأول مؤخرا، مثل تشافي إسبارت وألفارو كورتيس، مؤكدا أن لديهم إمكانات واعدة.

وأشار إلى أن إسبارت يملك ثقة كبيرة في التعامل مع الكرة، لافتا إلى أنه يذكره بأسلوب لعب النجم الألماني السابق فيليب لام، الذي كان يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أو لاعب وسط دفاعي.

كما تحدث فليك عن البرتغالي جواو كانسيلو، مؤكدا أنه لاعب متعدد المراكز، حيث يستطيع اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى وحتى في مركز متقدم، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا تكتيكية متعددة.

واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة دقائق مشاركة اللاعبين، خاصة النجوم الشباب مثل لامين يامال، تمثل تحديا كبيرا، لكنه شدد على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على جاهزية الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.