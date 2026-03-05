قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لابورتا وفونت يتنافسان على رئاسة برشلونة.. واستبعاد مارك سيريا من السباق

منتصر الرفاعي

أعلنت الهيئة المسئولة عن انتخابات نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي اعتماد ترشح الثنائي خوان لابورتا، الرئيس الحالي للنادي، وفيكور فونت لخوض سباق انتخابات رئاسة النادي الكتالوني بعد استيفائهما الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة، فيما تم استبعاد المرشح مارك سيريا لعدم حصوله على العدد الكافي من التوقيعات الصحيحة.

لابورتا وفونت يتجاوزان الحد الأدنى للتوقيعات

نجح كل من خوان لابورتا وفيكتور فونت في تجاوز الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة للترشح لرئاسة برشلونة، والذي يبلغ 2337 توقيعًا صحيحًا، ليصبح الثنائي مرشحين رسميين في الانتخابات المقبلة للنادي.

ويترقب أعضاء وجماهير برشلونة منافسة قوية بين المرشحين خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة الكبيرة في قيادة النادي خلال المرحلة القادمة.

استبعاد مارك سيريا من السباق

في المقابل، خرج مارك سيريا رسميًا من سباق انتخابات رئاسة برشلونة، بعدما لم يتمكن من الوصول إلى العدد المطلوب من التوقيعات الصحيحة عقب عملية المراجعة والتصديق التي أجرتها اللجنة المختصة.

نتائج التصديق على التوقيعات

وكشف النادي الكتالوني عن نتائج عملية مراجعة التوقيعات الخاصة بالمرشحين، والتي جاءت على النحو التالي:

خوان لابورتا

التوقيعات المقدمة: 8170

التوقيعات المصادق عليها: 7226

فيكتور فونت

التوقيعات المقدمة: 5144

التوقيعات المصادق عليها: 4440

مارك سيريا

التوقيعات المقدمة: 2845

التوقيعات المصادق عليها: 2247

موعد الانتخابات المرتقبة

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة نادي برشلونة يوم 15 مارس الجاري وسط حالة من الترقب داخل النادي الكتالوني، حيث ينتظر الأعضاء مواجهة انتخابية قوية بين فيكتور فونت وخوان لابورتا الذي سبق له تولي رئاسة برشلونة في وقت سابق.

