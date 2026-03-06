قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
مدرب برشلونة قبل مواجهة بلباو : لا نركز علي الريال ونمتلك عناصر مميزة

القسم الرياضي

علق هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة على مباراة أتليتك بلباو في بطولة الدوري الإسباني.

وقال هانز فليك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني: لا نركز على فارق النقاط مع ريال مدريد مؤكدًا أن المشوار ما زال طويلًا حتى نهاية الموسم.

وتابع: الطريق طويل كما أقول دائمًا حتى نهاية مايو، لدينا مباريات عديدة والكثير قد يحصل كما حدث الثلاثاء مع إصابات بعض اللاعبين وريال مدريد أيضًا يعاني من غيابات.

وأضاف مدرب برشلونة : علينا إدارة الأمور جيدًا والمضي قدمًا دون القلق مع التفكير بإيجابية.

وتطرق فليك إلى مستوى جواو كانسيلو مشيدًا بإمكاناته الهجومية وقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر قائلا حين يكون حاملًا للكرة فهو لاعب مذهل وبجودة عالية وأكثر ثقة الآن ونحن بحاجة إليه على الجانبين.

كما تحدث فليك عن إدارة دقائق اللاعبين وإراحة بعضهم مشيرًا إلى أهمية منحهم الفرصة لاتخاذ القرارات أحيانًا قائلا أحيانًا اللاعبون يقررون وأحيانًا أنا المهم أن يقدموا كل شيء في الدقائق التي يلعبونها.

وأشار المدرب إلى استعدادات اللاعبين الشباب مثل مارك كاسادو قائلاً إنه قادر على اللعب كرقم 6 أو 8 في وسط الملعب وحتى كظهير أيمن مؤكداً على ذكائه وأهميته للفريق.

وبالنسبة للخروج الأخير من كأس الملك وصف فليك أداء الفريق والجماهير بأنه رائع مؤكدًا أن اللاعبين لم يستسلموا رغم النتيجة أن الفريق قدم مستوى عاليًا يمنح الثقة للمباريات المقبلة.

وحول كثافة المباريات والحمل البدني أكد فليك أن الفريق يملك لاعبين كافيين لإدارة دقائقهم بشكل مثالي مضيفًا: لدينا لاعبين من لامسيا بجودة عالية وعلينا إدارة دقائق اللاعبين ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

