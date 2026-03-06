مدرب برشلونة قبل مواجهة بلباو : لا نركز علي الريال ونمتلك عناصر مميزة

علق هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة على مباراة أتليتك بلباو في بطولة الدوري الإسباني.

وقال هانز فليك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني: لا نركز على فارق النقاط مع ريال مدريد مؤكدًا أن المشوار ما زال طويلًا حتى نهاية الموسم.

وتابع: الطريق طويل كما أقول دائمًا حتى نهاية مايو، لدينا مباريات عديدة والكثير قد يحصل كما حدث الثلاثاء مع إصابات بعض اللاعبين وريال مدريد أيضًا يعاني من غيابات.

وأضاف مدرب برشلونة : علينا إدارة الأمور جيدًا والمضي قدمًا دون القلق مع التفكير بإيجابية.

وتطرق فليك إلى مستوى جواو كانسيلو مشيدًا بإمكاناته الهجومية وقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر قائلا حين يكون حاملًا للكرة فهو لاعب مذهل وبجودة عالية وأكثر ثقة الآن ونحن بحاجة إليه على الجانبين.

كما تحدث فليك عن إدارة دقائق اللاعبين وإراحة بعضهم مشيرًا إلى أهمية منحهم الفرصة لاتخاذ القرارات أحيانًا قائلا أحيانًا اللاعبون يقررون وأحيانًا أنا المهم أن يقدموا كل شيء في الدقائق التي يلعبونها.

وأشار المدرب إلى استعدادات اللاعبين الشباب مثل مارك كاسادو قائلاً إنه قادر على اللعب كرقم 6 أو 8 في وسط الملعب وحتى كظهير أيمن مؤكداً على ذكائه وأهميته للفريق.

وبالنسبة للخروج الأخير من كأس الملك وصف فليك أداء الفريق والجماهير بأنه رائع مؤكدًا أن اللاعبين لم يستسلموا رغم النتيجة أن الفريق قدم مستوى عاليًا يمنح الثقة للمباريات المقبلة.

وحول كثافة المباريات والحمل البدني أكد فليك أن الفريق يملك لاعبين كافيين لإدارة دقائقهم بشكل مثالي مضيفًا: لدينا لاعبين من لامسيا بجودة عالية وعلينا إدارة دقائق اللاعبين ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.