الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيقاف نجم الترجي لمدة عام كامل قبل مواجهة الأهلي.. من هو وماذا فعل؟

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
أحمد أيمن

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، توقيع عقوبة الإيقاف لمدة عام على لاعب الترجي التونسي والنجم الجزائري يوسف البلايلي، في قرار مفاجئ جاء قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

سبب إيقاف يوسف البلايلي

وحسب تقارير إعلامية تونسية، فإن قرار الإيقاف صدر على خلفية أزمة قانونية تعود إلى فترة احتراف البلايلي مع نادي أجاكسيو الفرنسي خلال موسم 2022-2023.

ونشب نزاع بين اللاعب والنادي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين، حيث طالب اللاعب بالحصول على مستحقات مالية وتعويضات، مؤكداً أحقيته فيها.

في المقابل، لجأ النادي الفرنسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقدماً شكوى رسمية تتعلق بالملف القانوني الخاص بالقضية، وأكد فريق الدفاع عن أجاكسيو أن بعض الوثائق التي قدمها اللاعب في إطار النزاع تضمنت مستندات غير صحيحة، وهو ما أدى في النهاية إلى صدور قرار بمعاقبته بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة كرة القدم.

ويُعد البلايلي من أبرز الأسماء في صفوف الترجي والمنتخب الجزائري، حيث لعب دوراً مهماً مع الفريق التونسي خلال السنوات الأخيرة، كما يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية والدولية.

ويمثل غيابه المحتمل ضربة قوية للترجي قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، خاصة في ظل أهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي للفريق.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين الأهلي والترجي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 13 مارس، بينما يستضيف استاد القاهرة لقاء الإياب يوم 21 من الشهر ذاته، في مواجهة تعد من أبرز مباريات البطولة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لمساندة بطل تونس.

أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في مواجهة سيغيب عنها جماهير القلعة الحمراء بعد عقوبة «كاف» بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والملعب المالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

