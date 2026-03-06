5 حالتهم خطيرة.. إصابة 8 جنود إسرائيليين في قصف صاروخي لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن إصابة ثمانية جنود بجروح جراء قصف صاروخي قرب الحدود مع لبنان، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة كما أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة جنديين بنيران مضادة للدبابات في جنوب لبنان، حيث أصيب ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، بينما أصيب جندي من اللواء نفسه بجروح متوسطة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لقادة البلديات في شمال دولة الاحتلال، أن تل أبيب لا تحدد حالياً موعداً نهائياً لحربها ضد حزب الله في لبنان.

وقال زامير إن "الأحداث الأكثر صعوبة" ستختبر إسرائيل، مضيفاً أنه يريد أن يعود اقتصاد البلاد إلى مساره الصحيح بطريقة لا تُعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر.