أمطار وشبورة .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالةالطقس، اليوم الجمعة، حتى الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ثم يصبح دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع عودة البرودة ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، فى بيان اليوم، أن الطقس اليوم حتى الأربعاء المقبل يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

وأشارت إلى تمون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق القناة.

وتتوافر فرص لسقةط امطار خفيفة قد تكون متوسطة السبت 7 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويصاحبها نشاط رياح من السبت 7 مارس إلى الأربعاء 11 مارس على أغلب الأنحاء.