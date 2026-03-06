جهاز العلمين الجديدة يطرح فرصا استثمارية بنظام البيع| تفاصيل

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح مجموعة من الفرص الإستثمارية المميزة بنظام البيع لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، خلال الفترة من (1) وحتى يوم (15) من شهر مارس الجارى ، والتي تأتي في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الإستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز يواصل العمل على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة،.

وأكد أن العلمين الجديدة أصبحت واحدة من أهم المدن الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية.

وأضاف رئيس الجهاز أن آلية السداد التي أقرتها الهيئة تتميز بالمرونة، حيث يتم سداد نسبة جدية حجز، ثم استكمال الدفعات بنظام ميسر يتضمن الأقساط على عدة سنوات وفق الضوابط المالية المتبعة، بما يشجع المستثمرين على التوسع في تنفيذ مشروعاتهم داخل المدينة.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي بصورة دورية، ليتمكن راغبو الاستثمار من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية وأسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين

التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال إن مدينة العلمين الجديدة تشهد طفرة في حجم المشروعات المنفذة والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى استمرار دعم المستثمرين وتذليل العقبات، بما يساهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة.