قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز العلمين الجديدة يطرح فرصا استثمارية بنظام البيع| تفاصيل

رئيس مدينة العلمين
رئيس مدينة العلمين
ايمن محمود

 أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح مجموعة من  الفرص الإستثمارية المميزة بنظام البيع لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، خلال الفترة من (1) وحتى يوم (15) من شهر مارس الجارى ، والتي تأتي في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الإستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز يواصل العمل على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة،.

وأكد  أن العلمين الجديدة أصبحت واحدة من أهم المدن الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية.

وأضاف رئيس الجهاز أن آلية السداد التي أقرتها الهيئة تتميز بالمرونة، حيث يتم سداد نسبة جدية حجز، ثم استكمال الدفعات بنظام ميسر يتضمن الأقساط على عدة سنوات وفق الضوابط المالية المتبعة، بما يشجع المستثمرين على التوسع في تنفيذ مشروعاتهم داخل المدينة.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي بصورة دورية، ليتمكن راغبو الاستثمار من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية وأسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين
التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال إن مدينة العلمين الجديدة تشهد طفرة في حجم المشروعات المنفذة والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى استمرار دعم المستثمرين وتذليل العقبات، بما يساهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كريم فؤاد

نجم الزمالك يساند كريم فؤاد بعد إصابته.. هترجع أحسن من الأول

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

وزير التعليم العالي

بحث الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بمستشفيات البحر الأحمر

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

بالصور

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد