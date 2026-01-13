نظر محاكمة البلوجر مودة الأدهم بتهمة غسيل الأموال .. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم ثاني جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم، في اتهامها بارتكاب جريمة غسيل الأموال .

أموال بطرق غير مشروعة

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة، ضمن القضية التي تعود وقائعها إلى اتهام المتهمة بجمع أموال بطرق غير مشروعة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتحويلها عبر قنوات مالية مختلفة لإخفاء مصدرها.

وكانت المحكمة قد أمرت بحبس المتهمة في وقت سابق على ذمة القضية، بعد استكمال التحقيقات الخاصة باتهامات تتعلق بمخالفة قيم المجتمع ونشر محتوى مخالف، قبل أن تُحال إلى المحاكمة الاقتصادية بتهمة غسيل الأموال.