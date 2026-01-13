قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات على الطرق

نصائح القيادة فى الطقس السئ
نصائح القيادة فى الطقس السئ
مصطفى الرماح

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والتى تزيد مخاطر القيادة على الطرق، خاصة في حالات الأمطار الغزيرة أو الشبورة المائية أو الرياح الشديدة.

تحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث قامت بنشر مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات بكيفية القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف.

تأتي هذه النصائح لتؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور واتخاذ الحيطة والحذر لتقليل الحوادث وضمان الوصول الآمن.

نصائح مرورية للقيادة فى الطقس السئ:

- خفض سرعة السيارة ل30 كم/ساعة.
- ⁠إضاءة جميع أنوار السيارة مع إضاءة النور الأمامى فى الوضع المنحفض.
- ⁠إستخدام أنوار الإنتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية
- ⁠فتح زجاج الشيارة بدرجة تسمح لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.
- ⁠إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
- ⁠إستخدام ألة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.
- ⁠الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب السيارات بأى حال من الأحوال.
- ⁠مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
- ⁠الإلتزام بتعليمات رجل المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة. 


 

