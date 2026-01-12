قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
النيابة الإدارية: تلميذة التنمر حاولت إلقاء نفسها من الفصل ومعلمة أنقذتها

إسلام دياب

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد رصد واقعة تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة تجريبي بمدينة المنزلة في الدقهلية، للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما أعقب ذلك من محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن أقوال التلميذة، وذويها اللذين قررا سبق تقدمهما بعدة شكاوى إلى إدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بشأن تعرض نجلتهما للتنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني المتكرر من بعض التلميذات، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية سلبية دفعتها إلى محاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل أثناء الحصة الدراسية.

كما قرر ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تقم بإخطارهما بالواقعة، وأن علمهما بها تم من خلال نجلتهما عقب عودتها من اليوم الدراسي، حيث أفادت بمحاولتها إلقاء نفسها بعد تقريب أحد المقاعد من نافذة الفصل، إلا أن معلمة الفصل تدخلت في حينه، وأنزلتها عن المقعد، وحررت مذكرة بالواقعة لمشرف الدور، الذي قام بدوره بعرضها على مديرة المدرسة.

لذا أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية ومخالفة لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي، في واقعة تنمر واعتداء لفظي وجسدي تعرضت لها تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، والتي دفعتها حالتها النفسية لمحاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي.

