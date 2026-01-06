بعد الزيارة.. النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد

تقدمت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي بتهنئة للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص التهنئة كالتالي: يسعدني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري وجميع العاملين بها، أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومواطنينا المصريين الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إن هذا العيد المبارك يجسد معاني المحبة والسلام والتسامح، ويؤكد على عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، الذين كانوا وسيظلون نسيجا واحدا، تتكامل فيه العقيدة مع الانتماء، وتسمو فيه القيم المشتركة التي أرست دعائم الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل.

داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام، وأن تظل رايتنا عالية بوحدة أبنائها وتكاتفهم .

وكل عام وأنتم بخير، ومصر دائما في أمن وسلام.