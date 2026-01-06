قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة استباقية.. وزيرة البيئة توجه بتطوير آليات رصد مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
التعليم: بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .. السبت
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري
القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية
الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة
تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه
مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
بعد الزيارة.. النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد

تقدمت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي بتهنئة للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص التهنئة كالتالي: يسعدني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري وجميع العاملين بها، أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومواطنينا المصريين الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إن هذا العيد المبارك يجسد معاني المحبة والسلام والتسامح، ويؤكد على عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، الذين كانوا وسيظلون نسيجا واحدا، تتكامل فيه العقيدة مع الانتماء، وتسمو فيه القيم المشتركة التي أرست دعائم الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل.

داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام، وأن تظل رايتنا عالية بوحدة أبنائها وتكاتفهم .

وكل عام وأنتم بخير، ومصر دائما في أمن وسلام.

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

