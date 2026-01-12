بمشاركة 60 مستشارا بالنيابة الإدارية.. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي

شهدت هيئة النيابة الإدارية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورتين التدريبيتين اللتين تم عقدهما بمعهد التخطيط القومي بمشاركة 60 من أعضاء النيابة الإدارية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء التعاون المشترك لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل برئاسة المستشار خالد النشار، والمعهد التخطيط القومي برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، وبحضور الأستاذ الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان "تنمية مهارات الإدارة القيادية" وتفضلت بإلقائها الدكتورة هبه صالح مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، بينما شملت الدورة الثانية "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وقد تفضل بإلقاء محاضراتها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعهد برئاسة الأستاذة الدكتورة بسمة حداد مدير مركز الأساليب التخطيطية.