عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بمشاركة 60 مستشارا بالنيابة الإدارية.. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي

إسلام دياب

شهدت هيئة النيابة الإدارية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورتين التدريبيتين اللتين تم عقدهما بمعهد التخطيط القومي بمشاركة 60 من أعضاء النيابة الإدارية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء التعاون المشترك لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية  والمتابعة بوزارة العدل برئاسة المستشار خالد النشار، والمعهد التخطيط القومي برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، وبحضور الأستاذ الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان "تنمية مهارات الإدارة القيادية" وتفضلت بإلقائها الدكتورة هبه صالح مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، بينما شملت الدورة الثانية "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وقد تفضل بإلقاء محاضراتها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعهد برئاسة الأستاذة الدكتورة بسمة حداد مدير مركز الأساليب التخطيطية.

النيابة الإدارية دورة تدريبية التحول الرقمي

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

محكمة

السجن المشدد 15 عامًا لعامل ونجله وصديقهما لاختطاف شخص وتعذيبه وسرقة أمواله بالفرافرة

صورة أرشيفية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس بالغربية

النيابة الإدارية

بمشاركة 60 مستشارا بالنيابة الإدارية.. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

