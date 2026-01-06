قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، المجموعة الثانية لتنفيذ "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي" وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة عدد (٦٠) متدربا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزرارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية.

وجاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، واللواء الوكيل أحمد منصور نائب مدير الأكاديمية للتخطيط والتدريب.
هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:
"المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي"، وتفضل بإلقائها الدكتور محمد جلال فرغلي – عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس جامعة الأزهر للتكنولوجيا والابتكار.
"الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي" وتفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الفتاح – خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
"الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي"، وتفضل بإلقائها الدكتور/ محمد مغربي – استشاري التأمين الرقمي والذكاء الاصطناعي.
"استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي"، وتفضل بإلقائها الدكتور/ ماجد عبد العظيم قابيل – خبير اقتصاديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
"التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات"، وتفضل بإلقائها الدكتور/ أحمد الحنبلي – استشاري الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

مركز التدريب القضائي المستشار الدكتور أيمن نبيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد النيابة الإدارية

