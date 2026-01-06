أمن الجيزة يكثف تحرياته حول اختلاس مهندس جهازين من شركة كهرباء بأكتوبر

تكثف الاجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات اتهام مهندس بشركة كهرباء، لاتهامه باختلاس جهازين من عهدته، لبيعهما، بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مهندس صيانة، بإحدى شركات الكهرباء، بالاستيلاء على جهازين من عهدته، خاصين بالمحولات الكهربائية، تمهيدا لبيعهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.