في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
حوادث

"ماكنتش قاصده أقتله".. اعترافات صادمة للمتهمة بإنهاء حياة زوجها في المرج

عريس المرج
عريس المرج
مصطفي رجب

أدلت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في منطقة المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"عريس المرج" باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قائلة: "أنا كنت بدافع عن نفسي ولما لقيت السكينة ضربته بيها وماكنتش قاصده أقتله".


تفاصيل القضية 

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها المعروف إعلاميًا بـ عريس المرج، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات .


 

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام سيدة بطعن زوجها بـ"سكين" داخل مسكن الزوجية بمنطقة المرج، إثر خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد.
 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض لإصابة قاتلة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة التي أقرت بارتكاب الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيقة المجني عليه وعدد من شهود العيان، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهمة بأنهاء حياة زوجها في منطقة المرج عريس المرج جهات التحقيق

