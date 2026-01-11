رئيس النيابة الإدارية يتابع إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون بالهيئة| صور

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد وبصحبته المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، بِتَفَقُد إجراءات سَحب وتقديم الملفات، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٤ بحضور المستشار ساهر أنور مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من المستشارين أعضاء الوحدات المركزية برئاسة الهيئة.



التقى المستشار رئيس الهيئة، بعددٍ من المتقدمين المتواجدين بمقر رئاسة الهيئة اليوم من خريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج - وفقاً للجدول المعلن بالمواعيد المقررة للجامعات - واطمأن على سير كافة إجراءات سحب وتقديم الملفات بسلاسة ويسر، ووجه بتوفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم، متمنياً التوفيق لكافة المتقدمين للالتحاق بالهيئة القضائية العريقة.

أكد المتقدمون سهولة كافة إجراءات التقديم وما لمسوه من تنظيم دقيق لعملية تسليم وتسلم الملفات والإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم.

وحرص رئيس الهيئة، على توجيه الشكر ل مستشاري الأمانة العامة وجهازها الإداري، ولوحدة شؤون الديوان العام لما يبذلونه من جهدٍ مستمر منذ بدء الإعلان عن المسابقة حتى المرحلة الجارية الخاصة بسحب وتقديم الملفات.

يذكر أن النيابة الإدارية أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وبدأت مرحلة سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٦، والتي من المقرر استمرارها حتى ٢٨ يناير الجاري، وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.