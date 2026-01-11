قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يتابع إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون بالهيئة| صور

رئيس النيابة الإدارية يتفقد إجراءات سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون بالهيئة
رئيس النيابة الإدارية يتفقد إجراءات سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون بالهيئة
إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد وبصحبته المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، بِتَفَقُد إجراءات سَحب وتقديم الملفات، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٤ بحضور المستشار ساهر أنور مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم،  وعدد من المستشارين أعضاء الوحدات المركزية برئاسة الهيئة.


التقى المستشار رئيس الهيئة، بعددٍ من المتقدمين المتواجدين بمقر رئاسة الهيئة اليوم من خريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج - وفقاً للجدول المعلن بالمواعيد المقررة للجامعات - واطمأن على سير كافة إجراءات سحب وتقديم الملفات بسلاسة ويسر، ووجه بتوفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم، متمنياً التوفيق لكافة المتقدمين للالتحاق بالهيئة القضائية العريقة.

أكد المتقدمون  سهولة كافة إجراءات التقديم وما لمسوه من تنظيم دقيق لعملية تسليم وتسلم الملفات والإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم.

وحرص   رئيس الهيئة، على توجيه الشكر ل مستشاري الأمانة العامة وجهازها الإداري، ولوحدة شؤون الديوان العام لما يبذلونه من جهدٍ مستمر منذ بدء الإعلان عن المسابقة حتى المرحلة الجارية الخاصة بسحب وتقديم الملفات.

يذكر أن النيابة الإدارية أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وبدأت مرحلة سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٦، والتي من المقرر استمرارها حتى ٢٨ يناير الجاري، وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.

هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية مسابقة التعيين في وظيفة مسابقة التعيين معاون نيابة إدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يهنئ عضوات مجلس النواب المعينات بقرار جمهوري ويشيد بدعم الرئيس لتمكين المرأة

أيمن ثابت

تعيين أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران

مصر والصين

مسؤول صيني: مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد