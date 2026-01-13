قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة البلوجر أكرم سلام.. اليوم

أكرم سلام
أكرم سلام
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة البلوجر أكرم سلام، في القضية المتهم فيها باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أجنبية الجنسية.


تفاصيل القضية 

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه استئنافًا، مطالبة بإلغائه وإعادة النظر في وقائع القضية.

وجاء في القضية رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، ان المتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، بدائرة قسم المقطم، استعرض القوة ولوّح بالعنف قبل المجني عليها بما من شأنه تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وبث الرعب في نفوس المواطنين، وذلك حال حيازته سلاحًا أبيض «سكين»، على النحو المبين بالأوراق

محكمة جنح مستأنف المقطم النيابة العامة براءة البلوجر أكرم سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مئات من ضباط الهجرة الأمريكيين يتجهون إلى مينيابوليس مع تصاعد التوتر والاحتجاجات بعد مقتل امرأة برصاص عنصر فدرالي

مئات من ضباط الهجرة الأمريكيين يتجهون إلى مينيابوليس مع تصاعد التوتر والاحتجاجات

ترامب ونتنياهو

إيران فوق البركان | ترامب يعتزم شن هجوم جوي ضد طهران.. وإسرائيل تترقب

زعيم الناتو: الأمن في القطب الشمالي أولوية بعد تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

زعيم الناتو: الأمن في القطب الشمالي أولوية بعد تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد