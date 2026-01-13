نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة البلوجر أكرم سلام.. اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة البلوجر أكرم سلام، في القضية المتهم فيها باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أجنبية الجنسية.



تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه استئنافًا، مطالبة بإلغائه وإعادة النظر في وقائع القضية.

وجاء في القضية رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، ان المتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، بدائرة قسم المقطم، استعرض القوة ولوّح بالعنف قبل المجني عليها بما من شأنه تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وبث الرعب في نفوس المواطنين، وذلك حال حيازته سلاحًا أبيض «سكين»، على النحو المبين بالأوراق