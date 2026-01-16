مراد مكرم عن زيارة سبيد مصر: بمقام 500 إعلان عن السياحة

علق الفنان مراد مكرم، على زيارة اليوتيوبر الإمريكي سبيد، مصر وأحيائها القديمة.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك: "حركة زيارة البلوجر سبيد لمصر وزيارة احياء قديمة وأكل الكشري وزيارة الأهرامات، بمقام ٥٠٠ إعلان عن السياحة، مين صاحب الفكره دي؟ “تعديل” اللي عمل الحركة دي طلع البيج بوس هشام سليمان فخور بيك يا صديقي".

وخطف اليوتيوبر الأمريكي الشهير سبيد، أنظار العالم خلال زيارته الأخيرة للأهرامات والمتحف المصري الكبير، بعدما وثق رحلته في بث مباشر على يوتيوب.

ويُعد سبيد من أبرز صناع المحتوى عالميًا، ويعتمد في محتواه على البث المباشر والتفاعل اللحظي مع الجمهور.

ونقل سبيد زيارته إلى الهرم الأكبر خوفو مع ارتداؤه تيشيرت منتخب مصر وحاملا العلم، ومتجولا على ظهر الجمل في محيط الأهرامات، ووثق مشاهد نادرة قلما تُعرض بهذا الشكل المباشر.

وتفاعل عدد كبير مع البث المباشر، وبلغ عدد المشاهدين حوالي 76 ألف متابع من مختلف دول العالم.

وحرص ايضا على توثيق جولته داخل المتحف المصري، ناقلا عظمة التاريخ المصري والواجهة السياحية الأمنة والجذابة.