قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يصدم جمهور الزمالك: النادي لن يقوم بفك القيد في يناير | فيديو
أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام وجدي تكشف لـ صدى البلد أسرار شخصيتها في مسلسل وننسى إللي كان

الفنانة إلهام وجدي
الفنانة إلهام وجدي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة إلهام  وجدي  في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»  عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «وننسي اللي كان»، مؤكدة أنها تقدم دورًا مختلفًا وجديدًا عليها خلال أحداث العمل.


وأوضحت إلهام وجدي أنها تجسد شخصية ستايليست مشهورة، تتمتع بحضور قوي ، وتؤثر بشكل مباشر فيمن حولها.

وأضافت أن الدور يحمل العديد من التفاصيل الإنسانية، ويشهد تطورات درامية متلاحقة، معربة عن حماسها الكبير للعمل، خاصة أن الشخصية تمثل تحديًا فنيًا لها وتسعى من خلالها لتقديم أداء مختلف يلفت انتباه الجمهور.

ويُعد مسلسل «وننسي اللي كان» من الأعمال المنتظرة، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، ويضم نخبة من النجوم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، ، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى، غيرهم كثير من النجوم.

اخبار الفن نجوم الفن الهام وجدي مسلسل و ننسي الي كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

ناصر ماهر ينتظم في التدريبات مع بيراميدز بداية من يوم الخميس

نابولى

دوري أبطال أوروبا .. نابولى يتفوق على كوبنهاجن 1-0 في الشوط الأول

السنغال

إعلامي: استقبال تاريخي لبعثة السنغال .. صور

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد