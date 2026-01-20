إلهام وجدي تكشف لـ صدى البلد أسرار شخصيتها في مسلسل وننسى إللي كان

كشفت الفنانة إلهام وجدي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «وننسي اللي كان»، مؤكدة أنها تقدم دورًا مختلفًا وجديدًا عليها خلال أحداث العمل.



وأوضحت إلهام وجدي أنها تجسد شخصية ستايليست مشهورة، تتمتع بحضور قوي ، وتؤثر بشكل مباشر فيمن حولها.

وأضافت أن الدور يحمل العديد من التفاصيل الإنسانية، ويشهد تطورات درامية متلاحقة، معربة عن حماسها الكبير للعمل، خاصة أن الشخصية تمثل تحديًا فنيًا لها وتسعى من خلالها لتقديم أداء مختلف يلفت انتباه الجمهور.

ويُعد مسلسل «وننسي اللي كان» من الأعمال المنتظرة، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، ويضم نخبة من النجوم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، ، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى، غيرهم كثير من النجوم.