إلهام وجدي تنضم إلى فريق عمل مسلسل «وننِسي اللي كان»

انضمت الفنانة إلهام وجدي إلى فريق عمل مسلسل «وننِسي اللي كان» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026،

ويأتي المسلسل ضمن قائمة الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، خاصة أنه يجمع النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم كريم فهمي في تعاون جديد بعد نجاح أعمالهما السابقة.

ويُقدَّم العمل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، مع فريق إخراجي وإنتاجي يعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة قبل استكمال التصوير.

وأكدت إلهام وجدي في تصريحات لصدي البلد أنها سعيدة بانضمامها لهذا المشروع، مشيرة إلى أن الدور الذي تقدمه مختلف ويحتوي على تحديات فنية تنتظر أن يراها الجمهور على الشاشة.



ومن المتوقع أن يقدم مسلسل "و ننسي" قصة درامية اجتماعية بلمسات كوميدية، مع تعاون يجمع ياسمين وكريم فهمي للمرة الثانية وسط ترقّب كبير من المتابعين.



مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري، وتشارك إنجي كيوان في بطولته أيضاً مع خالد سرحان ومنة فضالي ومحمد لطفي، الهام وجدي ومن المقرر عرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني (2026) على قنوات إم بي سي.