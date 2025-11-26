جهاز 6 أكتوبر يبدأ خطة للقضاء على "التكاتك" والمركبات المخالفة

أوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر انه تم البدء في تنفيذ خطه للقضاء على ظاهرة مركبات "التوك توك" المخالفة للوائح، بالإضافة إلى السيارات التي تخالف خطوط السير المحددة داخل المدينة.

وأكد " محمد عبدالله "أن الحملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى الأمان في الأحياء السكنية والطرق الرئيسية.

وشدد على أنه سيتم مصادرة أي مركبة مخالفة، محذراً المخالفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التزام الجميع بالنظام العام والمسارات المعتمدة.

نتائج الحملة

وأسفرت حمله اليوم عن ضبط: ١٢ توكتوك. و ٢ تروسيكل، و ٥ سيارة فان، و ٢ سيارة ميكروباص.

وتم تنفيذ الحملات بقيادة المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بقيادة اللواء عادل الشاذلى وكيل الادارة العامة لمرور الجيزة لقطاع مرور أكتوبر والشيخ زايد والأمن الإدارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن، حازم محمد مدير الأمن ورجال حملة السرفيس.