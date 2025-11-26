قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
اقتصاد

جهاز مدينة العاشر يعزّز منظومة الطرق بتركيب لوحات إرشادية جديدة على المحاور الرئيسية

آية الجارحي

تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، انتهت إدارة الطرق بالجهاز من تركيب مجموعة جديدة من اللوحات الإرشادية على عدد من المحاور الرئيسية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المواطنين والزائرين، وذلك من خلال توفير لوحات واضحة تُحدّد الاتجاهات والخدمات والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق وصول أسرع وأسهل لمختلف أنحاء المدينة ويحدّ من حالات الارتباك المروري.

منظومة تطوير البنية التحتية

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الأعمال تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة تطوير البنية التحتية التي ينفذها الجهاز، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن استكمال تركيب اللوحات على باقي المحاور تباعًا، بما يضمن تغطية شاملة للمدينة ودعم جودة الحركة المرورية على مدار الساعة

