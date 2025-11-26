جهاز مدينة العاشر يعزّز منظومة الطرق بتركيب لوحات إرشادية جديدة على المحاور الرئيسية

تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، انتهت إدارة الطرق بالجهاز من تركيب مجموعة جديدة من اللوحات الإرشادية على عدد من المحاور الرئيسية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المواطنين والزائرين، وذلك من خلال توفير لوحات واضحة تُحدّد الاتجاهات والخدمات والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق وصول أسرع وأسهل لمختلف أنحاء المدينة ويحدّ من حالات الارتباك المروري.

منظومة تطوير البنية التحتية

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الأعمال تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة تطوير البنية التحتية التي ينفذها الجهاز، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن استكمال تركيب اللوحات على باقي المحاور تباعًا، بما يضمن تغطية شاملة للمدينة ودعم جودة الحركة المرورية على مدار الساعة