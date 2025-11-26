لفتة تضامنية.. الجامعة العربية تكرم المشرف على الإعلام الرسمي بفلسطين

شهد اجتماع الدورة العادية (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، قيام أحمد أبو الغيط الأمين العام، بتكريم الوزير المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين أحمد عساف في إشارة تضامنية قوية مع الجسم الإعلامي الفلسطيني، فيما أهدى الوزير التكريم لشهداء الاعلام الفلسطيني.

كما شهد الاجتماع توزيع جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة، حيث سلمت شهادات تقديرية لنخبة من الإعلاميين العرب وجوائز مالية، وذلك برعاية كريمة من دولة الكويت للفائزين بالجائزة في مختلف التخصصات المكتوبة والسمعية - البصرية والرقمية.

يشار إلى أن هذه الجائزة الرفيعة تسلم تحت مظلة الجامعة العربية وبرعاية دولة الكويت منذ 2023.

وتوجه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس (قطاع الإعلام والاتصال) بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير لوزارة الإعلام الكويتية على رعايتها الكريمة للجائزة وإلى لجنة التحكيم على التزامها المهني بمعايير الاستحقاق والحياد والجدارة في تقييم الأعمال المرشحة.

وذكر رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن الدورة الحالية للجائزة نُظمت تحت شعار "الشباب والإعلام الجديد"، وتنافس فيها 150 عملاً صحفياً من 13 دولة عربية، وشملت ميادين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي–البصري والرقمي.