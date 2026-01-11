ناصر منسي يقود تشكيل الزمالك لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة قوية أمام زد، في بطولة كأس عاصمة مصر، للموسم الكروي الجاري 2025-2026.

ويحتضن استاد «السلام» مباراة الزمالك وزد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.



أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بعد قليل ، في بطولة كأس رابطة الأندية.



وجاء تشكيل زد كالتالي:-

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد طارق - أحمد فتحي كاستلو - محمد ربيعة

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد خالد كباكا

خط الوسط الهجومي: أحمد الصغيري - رأفت خليل - مصطفى سعد ميسي

المهاجم: أحمد عادل ميسي