الإمارات توقف تمويل طلابها في بريطانيا خشية التطرف .. تفاصيل

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بوقف تمويل منحها الدراسية لمواطنيها الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية، مشيرةً إلى المخاطر التي يشكلها التطرف الإسلامي في بعض المؤسسات التعليمية هناك.

وأوضحت السلطات الإماراتية: “لا نريد لأبنائنا أن يتعرضوا للتطرف في الجامعات البريطانية”، وفي رد فعل على القرار، قال زعيم اليمين البريطاني نايجل فاراج: "حتى الدول الإسلامية ترى مدى ضعف بريطانيا في مواجهة التطرف".



ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، فإن الإمارات كانت تمنح مواطنيها منحا دراسية تغطي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة والسفر والتأمين الصحي، وذلك ضمن برامج تركز على التميز الأكاديمي والمجالات ذات الأولوية الوطنية، لكن القرار الجديد يقضي باستبعاد جميع الجامعات البريطانية من هذه البرامج، خشية استقطاب الطلاب الإماراتيين من قبل جماعات متطرفة.



ويأتي هذا القرار بعد تزايد الانتقادات الموجهة للجامعات البريطانية بشأن تعاملها مع بعض الحركات الإسلامية، خصوصا في أعقاب الاحتجاجات ضد إسرائيل على خلفية الصراع الأخير في غزة، وقال مصدر مطلع: "لا ترغب الإمارات في أن يتعرض أبناؤها للتطرف في الجامعات".



وكانت الإمارات قد اتخذت منذ سنوات موقفا صارما تجاه الإسلام السياسي، بينما رفضت بريطانيا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ما زاد من التوتر بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن دراسة هذا الملف مستمرة، فيما يلوح فاراج، زعيم حزب اليمين المتطرف، بحظر أنشطة الجماعة إذا تولى رئاسة الوزراء في المستقبل.



كما قررت الإمارات عدم الاعتراف بالمؤهلات الجامعية البريطانية الصادرة للطلاب الإماراتيين، مما يقلل من قيمة شهاداتهم مقارنة بنظرائهم من دول أخرى. وتشير البيانات إلى أن عدد الطلاب الإماراتيين في المملكة المتحدة بلغ نحو 8500 طالب عام 2024، مع توقعات بتأثر أعدادهم نتيجة هذه القيود، فيما ستظل العائلات الميسورة قادرة على إرسال أبنائها للدراسة إذا تكفلت بتكاليفهم الخاصة.



وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء البريطاني ستارمر: "لا مكان في مجتمعنا لأي شكل من أشكال التطرف، وسنتخذ إجراءات صارمة لضمان أمن الطلاب ورفاهيتهم داخل الحرم الجامعي".