البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإمارات توقف تمويل طلابها في بريطانيا خشية التطرف .. تفاصيل

جامعة أكسفورد في بريطانيا
جامعة أكسفورد في بريطانيا
فرناس حفظي

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بوقف تمويل منحها الدراسية لمواطنيها الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية، مشيرةً إلى المخاطر التي يشكلها التطرف الإسلامي في بعض المؤسسات التعليمية هناك. 

وأوضحت السلطات الإماراتية: “لا نريد لأبنائنا أن يتعرضوا للتطرف في الجامعات البريطانية”، وفي رد فعل على القرار، قال زعيم اليمين البريطاني نايجل فاراج: "حتى الدول الإسلامية ترى مدى ضعف بريطانيا في مواجهة التطرف".


ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، فإن الإمارات كانت تمنح مواطنيها منحا دراسية تغطي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة والسفر والتأمين الصحي، وذلك ضمن برامج تركز على التميز الأكاديمي والمجالات ذات الأولوية الوطنية، لكن القرار الجديد يقضي باستبعاد جميع الجامعات البريطانية من هذه البرامج، خشية استقطاب الطلاب الإماراتيين من قبل جماعات متطرفة.


ويأتي هذا القرار بعد تزايد الانتقادات الموجهة للجامعات البريطانية بشأن تعاملها مع بعض الحركات الإسلامية، خصوصا في أعقاب الاحتجاجات ضد إسرائيل على خلفية الصراع الأخير في غزة، وقال مصدر مطلع: "لا ترغب الإمارات في أن يتعرض أبناؤها للتطرف في الجامعات".


وكانت الإمارات قد اتخذت منذ سنوات موقفا صارما تجاه الإسلام السياسي، بينما رفضت بريطانيا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ما زاد من التوتر بين البلدين. 

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن دراسة هذا الملف مستمرة، فيما يلوح فاراج، زعيم حزب اليمين المتطرف، بحظر أنشطة الجماعة إذا تولى رئاسة الوزراء في المستقبل.


كما قررت الإمارات عدم الاعتراف بالمؤهلات الجامعية البريطانية الصادرة للطلاب الإماراتيين، مما يقلل من قيمة شهاداتهم مقارنة بنظرائهم من دول أخرى. وتشير البيانات إلى أن عدد الطلاب الإماراتيين في المملكة المتحدة بلغ نحو 8500 طالب عام 2024، مع توقعات بتأثر أعدادهم نتيجة هذه القيود، فيما ستظل العائلات الميسورة قادرة على إرسال أبنائها للدراسة إذا تكفلت بتكاليفهم الخاصة.


وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء البريطاني ستارمر: "لا مكان في مجتمعنا لأي شكل من أشكال التطرف، وسنتخذ إجراءات صارمة لضمان أمن الطلاب ورفاهيتهم داخل الحرم الجامعي".

دولة الإمارات العربية التطرف الإسلامي الجامعات البريطانية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

