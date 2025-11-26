وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أبرز الأنشطة في التدريب المشترك ميدوزا-14 بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

الهجوم على شاطىء معادى من خلال عناصر القوات الخاصة بواسطة الإبرار البحري والإسقاط المظلي

تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بهاوأعمال البحث والإنقاذ

القيام بأعمال الدفاع ضد التهديدات السطحية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي

تنفيذ قصف جوي على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام

تنفيذ الوحدات البحرية عدد من تشكيلات الإبحار

تنفيذ قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان اليونانية، والفريق إيمانويل ثيودورو قائد الحرس الوطنى القبرصى، واللواء بحرى الركن منصور بن سعود الجعيد قائد الأسطول الغربى السعودى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والفرنسية .

بدأت فعاليات المرحلة بعرض الأنشطة التى تم تنفيذها خلال مراحل التدريب المختلفة , كما تم تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، وأعمال البحث والإنقاذ، وكذلك القيام بأعمال الدفاع ضد التهديدات السطحية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة , بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء معادى من خلال عناصر القوات الخاصة بواسطة الإبرار البحرى والإسقاط المظلى ، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام.

واختتمت الأنشطة بتنفيذ الوحدات البحرية عدد من تشكيلات الإبحار, وتنفيذ قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة ، وقد تم تنفيذ الأنشطة التدريبية بكفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية مما يعكس مستوى الجاهزية والإحترافية للقوات المشاركة فى التدريب .

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مرحباً بهم فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً أن التدريب المشترك " ميدوزا " يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة ، وأن الهدف من التدريب هو تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية بين الدول المشاركة .

فيما أِشاد قادة الدول المشاركة بالتدريب بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات أثناء تنفيذ مهامهم القتالية المختلفة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك بإحترافية ودقة عالية .