إطلاق التيار الكهربائي بموزع توسعة محطة محولات S13 بالعاشر من رمضان

أعلنت إدارة الكهرباء بجهاز مدينة العاشر من رمضان، إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة بمحطة محولات S13، والذي يُعد إحدى نقاط الدعم الرئيسية لتأمين تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب A6، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال الموزع وتشغيله.

في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأنشطة الاستثمارية بالمدن الجديدة، وبتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ومتابعة دقيقة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز يسابق الزمن للانتهاء من إطلاق التيار الكهربائي على المنطقة الصناعية جنوب A6 بالكامل خلال 15 يومًا، بما يضمن رفع كفاءة التغذية الكهربائية ودعم المصانع وتوفير بيئة تشغيل مستقرة للأنشطة الصناعية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية التي تشهد توسعات متسارعة.