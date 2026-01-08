قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

450 كيلومتر في الشحنة الواحدة | رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل أول سيدان كهربائية تُجمع محليًا .. وخطة مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات، خاصة مع التوجه العالمي نحو التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات الدولية، تبرز مصر كأحد الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق، كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تفاصيل مهمة تتعلق بإنتاج سيارات جديدة داخل مصر، وخطط طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في التصدير خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

سيارة كهربائية بمواصفات قوية

قال أسامة أبو المجد إن السيارة الجديدة التي يتم طرحها في السوق المصري بقوة 160 حصانًا، قادرة على قطع مسافة تصل إلى نحو 450 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وهو ما يُعد رقمًا مميزًا في فئة السيارات السيدان. وأوضح أن هذه السيارة تحمل اسم «دونج فينج ميج»، وتنتمي لفئة السيدان التي تلقى رواجًا كبيرًا لدى المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الشركة طرحت في مصر أربعة نماذج مختلفة من هذا الطراز لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

تجميع محلي بشراكة صينية

وأضاف أبو المجد أن السيارة يتم تجميعها محليًا داخل مصر، في إطار شراكة صناعية مع شركة «دونغ فينج» الصينية، موضحًا أن مصر لا تقوم حاليًا بتصنيع البطاريات، لكنها تشارك في عملية الإنتاج والتجميع وفق معايير دقيقة. وأكد أن هناك متابعة مستمرة لدورة الإنتاج للتأكد من اكتمالها وجاهزية خطوط الإنتاج للعمل بالكميات المطلوبة، بما يسمح بالتوسع التدريجي وفقًا لاحتياجات السوق المحلي وخطط التصدير المستقبلية.

مصر تدخل مرحلة التصدير بقوة

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن مصر بالفعل بدأت منذ سنوات في تصدير سيارات «نيسان» إلى دول شمال أفريقيا وعدد من الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة المحلية. وأضاف أن مصر سبق وأن وصلت إلى إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة سنويًا، وهو ما يعكس وجود بنية صناعية قوية وقابلة للنمو.

خطة طموحة لإنتاج 500 ألف سيارة

وأشار أبو المجد إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع حجم الإنتاج المحلي إلى نحو 500 ألف سيارة سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي. وأوضح أن مصر تُعد من أكبر الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تقوم بتجميع وتصنيع سيارات «نيسان» وتصديرها للخارج، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تعكس تقدمًا ملحوظًا على هذا المسار.



واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في صناعة السيارات، سواء من حيث زيادة الإنتاج المحلي أو تعزيز التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. وشدد على أن الشراكات الدولية، إلى جانب الدعم الحكومي وخطط التوسع الصناعي، تمثل عناصر أساسية لدفع هذا القطاع الحيوي نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة.

السيارة مصر أفريقيا دونج فينج نيسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

ترشيحاتنا

جامعة قنا

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030..تعاون علمي ومجتمعي مشترك بين جامعى ومحافظة قنا

صورة أرشيفية

النيران تلتهم شقة سكنية بالطابق الرابع في سوهاج

صورة أرشيفية

قطار ينهي حياة طالب بالشعارنة في سوهاج

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد