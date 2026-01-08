450 كيلومتر في الشحنة الواحدة | رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل أول سيدان كهربائية تُجمع محليًا .. وخطة مصر

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات، خاصة مع التوجه العالمي نحو التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات الدولية، تبرز مصر كأحد الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق، كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تفاصيل مهمة تتعلق بإنتاج سيارات جديدة داخل مصر، وخطط طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في التصدير خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

سيارة كهربائية بمواصفات قوية

قال أسامة أبو المجد إن السيارة الجديدة التي يتم طرحها في السوق المصري بقوة 160 حصانًا، قادرة على قطع مسافة تصل إلى نحو 450 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وهو ما يُعد رقمًا مميزًا في فئة السيارات السيدان. وأوضح أن هذه السيارة تحمل اسم «دونج فينج ميج»، وتنتمي لفئة السيدان التي تلقى رواجًا كبيرًا لدى المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الشركة طرحت في مصر أربعة نماذج مختلفة من هذا الطراز لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

تجميع محلي بشراكة صينية

وأضاف أبو المجد أن السيارة يتم تجميعها محليًا داخل مصر، في إطار شراكة صناعية مع شركة «دونغ فينج» الصينية، موضحًا أن مصر لا تقوم حاليًا بتصنيع البطاريات، لكنها تشارك في عملية الإنتاج والتجميع وفق معايير دقيقة. وأكد أن هناك متابعة مستمرة لدورة الإنتاج للتأكد من اكتمالها وجاهزية خطوط الإنتاج للعمل بالكميات المطلوبة، بما يسمح بالتوسع التدريجي وفقًا لاحتياجات السوق المحلي وخطط التصدير المستقبلية.

مصر تدخل مرحلة التصدير بقوة

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن مصر بالفعل بدأت منذ سنوات في تصدير سيارات «نيسان» إلى دول شمال أفريقيا وعدد من الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة المحلية. وأضاف أن مصر سبق وأن وصلت إلى إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة سنويًا، وهو ما يعكس وجود بنية صناعية قوية وقابلة للنمو.

خطة طموحة لإنتاج 500 ألف سيارة

وأشار أبو المجد إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع حجم الإنتاج المحلي إلى نحو 500 ألف سيارة سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي. وأوضح أن مصر تُعد من أكبر الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تقوم بتجميع وتصنيع سيارات «نيسان» وتصديرها للخارج، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تعكس تقدمًا ملحوظًا على هذا المسار.





واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في صناعة السيارات، سواء من حيث زيادة الإنتاج المحلي أو تعزيز التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. وشدد على أن الشراكات الدولية، إلى جانب الدعم الحكومي وخطط التوسع الصناعي، تمثل عناصر أساسية لدفع هذا القطاع الحيوي نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة.