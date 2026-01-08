قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة حسام حسن لـ صيد أفيال كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أطفال شهداء وأجساد متفحمة.. إسرائيل تحول خيمة نازحين لمحـرقة في خان يونس
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في عيد الثقافة.. هنو يعلن إطلاق المشروع المتكامل لإحياء السينما المصرية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه المستمر للثقافة المصرية وعيد الثقافة المصرية، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بالدور المحوري للثقافة في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية.

جاء ذلك في كلمة وزير الثقافة خلال احتفالية “عيد الثقافة” في نسخته الثانية، التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، وأُقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشهدت تكريم 104 من المبدعين المصريين في مختلف المجالات المعرفية والإبداعية.

وخلال كلمته، أعلن وزير الثقافة إطلاق مجموعة من المبادرات والمشروعات والخطط الاستراتيجية، التي تستهدف تطوير البنية الثقافية المصرية، وتعزيز العدالة الثقافية، وتفعيل مسارات التحول الرقمي، واستعادة الدور الريادي للفنون المصرية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن الاحتفاء بـ“عيد الثقافة” يُمثل مناسبة وطنية لتكريم رموز الإبداع المصري، والإعلان عن ملامح مرحلة جديدة من العمل الثقافي، مشيرًا إلى أن تكريم المبدعين هو احتفاء بقيمة العطاء ودورهم في ترسيخ مكانة الثقافة المصرية. كما وجّه التهنئة إلى جميع المكرّمين وغيرهم من رموز الفن والفكر والمعرفة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الثقافة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قصور الثقافة، بوصفها نقلة نوعية في آليات عمل هذا الصرح العريق المنتشر في جميع محافظات الجمهورية، حيث تستهدف الاستراتيجية اكتشاف المواهب في كل محافظة، وتأهيل الكوادر ورفع كفاءتها، وتمكين الشباب، وتوسيع نطاق الإتاحة الثقافية، مع اعتماد أكواد موحدة للبناء والتجهيز الفني، بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للإبداع، ويعيد لقصر الثقافة دوره كبيت مفتوح لأبناء الوطن.

كما أعلن وزير الثقافة قرب إطلاق “قصر الثقافة الرقمي” بعد الانتهاء من العمل عليه، ليكون منصة معرفية مفتوحة تتيح المحتوى الثقافي والفني لكل مواطن في أي مكان، دعمًا للتحول الرقمي، وتحقيقًا للعدالة الثقافية، وإتاحة الفرص المتكافئة للوصول إلى المعرفة.

وضمن الخطة الوطنية الشاملة لإحياء صناعة السينما المصرية، أعلن وزير الثقافة انطلاق “المشروع المتكامل لإعادة إحياء السينما”، الذي يرتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج تكنولوجية حديثة تواكب التطور العالمي، مع الحفاظ على التراث السينمائي المصري وإعادة تقديمه رقميًا للأجيال الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستثمار الأصول الثقافية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي.

وفي الإطار ذاته، أعلن وزير الثقافة عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في يوبيله الفضي بعد سنوات من التوقف، في أول تعاون من نوعه بين صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما، تأكيدًا على مكانة السينما كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

وفي سياق تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كشف وزير الثقافة عن إطلاق المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات المصرية، برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى جانب إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي، على أن يتم تنفيذ المبادرتين من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، بهدف إعادة الروح للنشاط الثقافي والفني داخل الجامعات والمدارس.

وأكد وزير الثقافة أن هذه المشروعات والمبادرات تمثل ملامح مرحلة جديدة من العمل الثقافي، تقوم على بناء الإنسان، وصون الهوية الوطنية، وتوسيع نطاق الإتاحة الثقافية، وتعزيز الحضور المصري إقليميًا ودوليًا، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الثقافة هي أساس الوعي ومحرك التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الثقافة في كلمته أن احتفالية “عيد الثقافة” تشهد تكريم نخبة من أبناء هذا الوطن من الحاصلين على جوائز الدولة، ومن الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية، إلى جانب رموز الفن والإبداع الذين منحوا الثقافة المصرية تفردها بما قدموه من فكر وإبداع وإنجاز، ليصبحوا علامات مضيئة في مسيرتها الثقافية. 
كما أكد أهمية الوقوف وقفة تقدير وإجلال لاستذكار الرموز الثقافية والفنية الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي، وتركوا بصماتهم خالدة في وجدان الوطن.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الاحتفال بـ“عيد الثقافة”  يأتي بعد عام كامل من العمل الدؤوب، حيث شهد امتداد الفعاليات الثقافية إلى القرى والنجوع قبل المدن، وعودة المسرح ليكون بيتًا للجمهور، إلى جانب إتاحة أكثر من مليون نسخة من الكتب لعشاق القراءة، وتحول قصور الثقافة إلى مساحات مفتوحة للحوار والتجريب والإبداع
وأضاف أن العام شهد افتتاح عشرات المواقع الثقافية الجديدة، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، فضلًا عن دعم وتعزيز الحضور المصري في العديد من المحافل الثقافية الدولية، في إطار تكامل جهود قطاعات الوزارة كافة لتقديم ثقافة حيّة وفاعلة ومتصلة بالمجتمع، موجّهًا التحية والتقدير لجميع العاملين بوزارة الثقافة على إخلاصهم وعطائهم

يُذكر أن “عيد الثقافة” هو احتفالية سنوية تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وزارة الثقافة المصرية في الثامن من يناير من كل عام، لتكريم المبدعين والمثقفين والفنانين الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية، تقديرًا لدورهم في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقافة المصرية القيادة السياسية بناء الوعي صون الهوية الوطنية مكانة الثقافة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

ارتفاع الشهداء في غزة إلى 71395 والإصابات 171287 منذ بدء العدوان

بورصة عمان

بورصة عمان تتراجع 0.21% بتداولات نحو 8.3 مليون دينار أردني

عيدروس الزبيدي

المجلس الانتقالي باليمن: عيدروس الزبيدي يواصل البقاء في الجنوب

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد