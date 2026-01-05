قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يعلن الاستعدادات النهائية للدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية للمعارض، وذلك للوقوف على الترتيبات النهائية للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمعرض.

وتناول اللقاء مناقشة الموقف النهائي للدول المشاركة وأعداد دور النشر، إلى جانب الاطلاع على جاهزية البنية التحتية وأجنحة العرض، والخدمات اللوجستية المقدمة للعارضين والجمهور، بما يضمن خروج الدورة الجديدة في صورة تليق بمكانة المعرض كأحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة العربية.

كما تم استعراض البرنامج الثقافي والفكري المصاحب للمعرض، إضافة إلى الفعاليات الموجهة للأطفال والشباب، مع التأكيد على تنوع المحتوى وثرائه بما يعكس الحراك الثقافي المصري والعربي، والتي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر يوم الاثنين ١٢ يناير، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وأكد وزير الثقافة خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنظيم، مشددًا على ضرورة تقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار، وتعزيز دور المعرض كمنصة للحوار الثقافي والتنوير الفكري في مصر والعالم.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الانتهاء من كافة الاستعدادات وفق الجدول الزمني المحدد، مع تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بالدورة الجديدة ومحاورها الرئيسية، بما يسهم في تحقيق مشاركة جماهيرية واسعة.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ر خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد مجاهد

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

صيانة بطارية السيارة

5 نصائح ذهبية لإطالة عمر بطارية سيارتك وتجنب الأعطال المفاجئة

نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة

نيسان ألتيما 2027 تظهر لأول مرة

بيجو 2008 ام هيونداي توسان 2026

تختار إيه .. بيجو 2008 أم هيونداي توسان 2026

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

