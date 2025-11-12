إزالة الإشغالات بمنطقة الأردنية بالعاشر من رمضان وإحكام السيطرة لمنع عودة الباعة الجائلين

قامت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع شرطة المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات القائمة بالمنطقة.

وجاءت الحملة بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الحركة داخل المناطق التجارية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصدي الفوري لأي مظاهر عشوائية أو تعديات.

وأضاف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أنه ومن منطلق إحكام السيطرة ومنع عودة الباعة الجائلين مجددًا إلى منطقة الأردنية،

سيتم عمل ورديات مستمرة من قِبل الجهاز على مدار الساعة لضمان الحفاظ على النظام العام والمظهر اللائق للمنطقة، ومنع أي تعديات مستقبلية.

استمرار تنفيذ حملات دورية

ويؤكد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان استمراره في تنفيذ حملات دورية بمختلف أنحاء المدينة للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري، بما يحقق بيئة آمنة ومنظمة تليق بمكانة المدينة.