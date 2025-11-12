قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية.. تفاصيل

آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للمرحلة الثانية من مشروعاتها السكنية المختلفة، بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية، تُطرح عبر منصة مصر العقارية ، ضمن عدد من المشروعات المتنوعة التي تغطي مختلف المدن الجديدة بالجمهورية.


مشروع "ديارنا"

تطرح الوزارة 10,614 وحدة سكنية ضمن مشروع "ديارنا" في عدد من المدن الجديدة تشمل:

السادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، السويس الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة، بجدّية الحجز: 201 ألف جنيه، وسيتم فتح باب الحجز من 11 إلى 12 يناير 2026.

مشروع "ظلال"

يضم مشروع "ظلال" 9412 وحدة سكنية في خمس مدن جديدة هي: العبور، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، والشيخ زايد، بجدّية الحجز251 ألف جنيه، وسيتم فتح باب الحجز من 13 إلى 14 يناير 2026.

مشروع ظلال

مشروع "سكن مصر"

تطرح الوزارة وحدات مشروع "سكن مصر" بعدد 414 وحدة سكنية، منها 200 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة و214 وحدة بمدينة غرب قنا، بجدّية الحجز: 151 ألف جنيه وسيتم فتح باب الحجز من 18 إلى 19 يناير 2026.

مشروع "سكن مصر"

مشروع "جنة"

يُطرح مشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بعدد 628 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من الطرح، بجدّية حجز 151 ألف جنيه وسيتم فتح باب الحجز من 18 إلى 19 يناير 2026.

مشروع جنة

مشروع "الإسكان الحر"

تضم مدينة السويس الجديدة 1680 وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الحر"، الذي يأتي كجزء من المرحلة الثانية، بجدّية الحجز: 151 ألف جنيه وسيتم فتح باب الحجز من 18 إلى 19 يناير 2026.

مشروع "الإسكان الحر"


مشروع "روضة العبور"

يشمل مشروع "روضة العبور" بمدينة العبور 264 وحدة سكنية تُطرح للحجز الإلكتروني، بجدّية حجز 151 ألف جنيه وسيتم فتح باب الحجز  من 18 إلى 19 يناير 2026.

مشروع روضة العبور

مشروع "الإسكان المتنوع"

تطرح الوزارة 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان المتنوع" بمدينة الإسماعيلية الجديدة، استكمالًا لخطة التوسع في المشروعات المتنوعة، بجدّية حجز 151 ألف جنيه،  وسيتم فتح باب الحجز من 20 إلى 21 يناير 2026.

الإسكان المتنوع
