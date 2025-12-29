تداولات محدودة لأسهم آسيا مع اقتراب نهاية 2025 وترقب لمسار الفائدة الأمريكية

تداولت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، ضمن نطاقات ضيقة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل استمرار حذر المستثمرين مع تراجع أحجام التداول واقتراب نهاية العام، رغم بقاء المعنويات مدعومة بتوقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية خلال العام المقبل.

وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.3%، بينما سجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1%.

وارتفع مؤشر "شنجهاي المركب" الصيني بنسبة 0.3%، في حين استقر مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة دون تغير يذكر، كما صعد مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.4%.

واستقر مؤشر "نيفتي 50" الهندي قرب مستوياته السابقة، بينما انخفض مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.3%.

وكانت مؤشرات "وول ستريت" قد أنهت جلسة يوم الجمعة على انخفاضات طفيفة، لكنها حافظت على نبرة إيجابية مدعومة بتفاؤل موسمي بما يعرف بـ"رالي سانتا كلوز"، في حين استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر خلال ساعات التداول الآسيوية.

وإقليميا، برزت سوق كوريا الجنوبية كأفضل أداء، إذ قفز مؤشر "كوسبي" بنسبة 1.7%، مدفوعا بمكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، ولا سيما شركات الرقائق.

وصعد سهم "إس كيه هاينكس" بنحو 6% بعد رفعه من قائمة تحذير الاستثمار، كما ارتفعت أسهم "سامسونج إلكترونكس" بنسبة 1.5%.

وتلقت الأسهم الآسيوية دعما أساسيا من الرهانات المتزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في عام 2026، عقب قراره الأخير بتخفيف السياسة النقدية.

وساعدت توقعات المزيد من التيسير النقدي في تعزيز جاذبية الأصول ذات المخاطر على المستوى العالمي، عبر خفض تكاليف الاقتراض ودعم تقييمات الأسهم، لا سيما في الأسواق الناشئة والقطاعات الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

ومع اقتراب نهاية العام، يترقب المستثمرون كيفية انعكاس اتجاهات النمو العالمي ومسار أسعار الفائدة الأمريكية وتطورات السياسات الإقليمية على أداء الأسواق الآسيوية مع التوجه نحو عام 2026.