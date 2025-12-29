قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية

قفزت أسعار الفضة في الأسواق العالمية لتتجاوز حاجز الـ80 دولاراً للأوقية، مرتفعة بنسبة 3.8 في المائة لتسجل 82.15 دولار في أسواق المعادن العالمية، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 83.62 مع بدء التعاملات اليوم، مدعومة بنقص الإمدادات من المعدن، وازدياد الطلب الصناعي عليها، فضلاً عن رهانات المتعاملين على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.



وأفادت وكالة "بلومبيرج" بأنه في المقابل تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 4527.79 دولار للأوقية في تعاملات أمس، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 4549.71 دولار للأوقية في الجلسة السابقة عليها. وقد استقر سعر التعاملات الآجلة للذهب في الأسواق الأمريكية تسليم فبراير عند 4553.10 للأوقية.



وأشارت إلى أن الدولار الأمريكي حام حول أدنى مستوياته منذ ما يقرب من شهرين، التي سجلها يوم الأربعاء الماضي.



ولفتت "بلومبيرج" إلى أن الفضة حصدت مكاسب سنوية نسبتها 181 في المائة حتى الآن، وكسرت حاجز ال80 دولاراً للأوقية، مستفيدة من تصنيفها ضمن قائمة المعادن الحيوية الأساسية في الولايات المتحدة، وقلة المعروض من المعدن، وانخفاض مخزوناته، وسط تصاعد الطلب الصناعي والاستثماري عليه.



كما أن سبائك الذهب حققت مسيرة صعود كبيرة في عام 2025، إذ قفزت بنسبة 72 في المائة وتمكنت من تحقيق أرقام قياسية متكررة وعديدة.



أما المعدن الأصفر، فقد حاز دعماً بسبب مزيج من العوامل من بينها خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لمعدلات أسعار الفائدة عدة مرات، ورهانات تخفيف الساسيات النقدية، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلبة من البنوك المركزية بسبب اتجاهها للابتعاد عن الأوراق المالية الأمريكية والدولار، وارتفاع الحيازات في صناديق الاستثمار المتداولة.



وعلى صعيد العوامل الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، "أصبح أكثر اقتراباً، وربما قريب للغاية" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الكلية، توقع متداولون إجراء خفضين لمعدلات الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. وتميل الأصول غير المدرة للدخل إلى الأداء الجيد في بية أسعار الفائدة المنخفضة.



وتراجع سعر البلاتين في الأسواق الفورية بنسبة 0.8 في المائة لتسجل 2429.10 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مطلع تعاملات اليوم، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 01. في المائة ليستقر عند 2003.83 دولار للأوقية.

