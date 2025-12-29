حمزة دياب لصدى البلد: الجمهور سيفاجأ بشخصيتي في فيلم إن غاب القط

كشف الفنان حمزة دياب في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل وكواليس شخصيته في فيلم «إن غاب القط»، مؤكدًا أن دوره يحمل العديد من المفاجآت خلال أحداث العمل.



وأوضح حمزة دياب أنه يجسد شخصية صديق الفنان آسر ياسين خلال الفيلم، وهي شخصية شقية وخفيفة الظل، تلعب دورًا مؤثرًا في تصاعد الأحداث، مشيرًا إلى أن الجمهور سيفاجأ بتطورات غير متوقعة مرتبطة بهذه الشخصية.

ويُعد فيلم «إن غاب القط» من الأعمال السينمائية المنتظرة، حيث يضم نخبة من النجوم، منهم آسر ياسين، والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.