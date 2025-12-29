قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسين فهمي يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الملحد وسر التغير الشكلي.. فيديو

النجم حسين فهمي
النجم حسين فهمي
أوركيد سامي

كشف الفنان حسين فهمي عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بشخصيته في فيلمه الجديد «الملحد»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد .


وأكد حسين فهمي أن التغير الشكلي الذي ظهر به في الفيلم لم يكن صدفة، بل جاء بعد تحضيرات طويلة استغرقت وقتًا كبيرًا، حتى يكون مناسبًا لطبيعة الشخصية التي يجسدها، موضحًا أنه اهتم بأدق التفاصيل ليقدم الدور بشكل صادق ومقنع للجمهور.

وأشار إلى أن فيلم «الملحد» يتناول قضية موجودة في المجتمع ولا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن مناقشة هذه القضايا بجرأة ووعي أمر ضروري، بهدف القضاء علي المشكلة وهي  الإلحاد.

وأضاف حسين فهمي أن الجدل المثار حول الفيلم أمر طبيعي ومهم، لأن الجدل يفتح باب النقاش، ويجعل الجمهور يفكر ويتفاعل، مشددًا على أن تفاعل الجمهور عنصر أساسي في نجاح أي عمل فني.

واختتم حديثه قائلًا إن الجمهور سيفهم رسالة الفيلم بشكل كامل عند مشاهدته، مؤكدًا أن العمل لا يمكن الحكم عليه من خلال لقطات أو آراء مسبقة، بل من خلال التجربة الكاملة داخل قاعة السينما.

قصة وأبطال فيلم «الملحد»


يذكر أن فيلم «الملحد» بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور. إنتاج أحمد السبكي و تأليف ابراهيم عيسى و إخراج محمد العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.


https://youtu.be/paAGpI06XYU?si=1w0ges-ZJwD4yoXe

