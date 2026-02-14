ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للبارابادمنتون بالبحرين

سطرت البطلة المصرية ياسمينا عيسى إنجازا غير مسبوق في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية، بعدما توجت بالميدالية الفضية في منافسات زوجي السيدات ببطولة العالم للبارابادمنتون، المقامة حاليًا في مملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري، لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية تحصد ميدالية في هذا الحدث العالمي الكبير.

جاء التتويج بعد مشوار قوي ومثير للزوجي المصري الأمريكي، حيث لعبت ياسمينا عيسى إلى جانب زميلتها الأمريكية جيسي مايسون، وقدمتا مستويات لافتة أمام أبرز مدارس اللعبة عالميًا.

وبدأت ياسمينا رحلتها بثبات وثقة، ونجحت رفقة شريكتها في التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على زوجي مكوّن من البيروفية روبي ميلاجروس ولاعبة هونج كونج تشوي وينج كي، لتضمن رسميًا ميدالية تاريخية لمصر.

وفي نصف النهائي، قدم الثنائي أداءً بطوليًا أمام زوجي الصين تايبيه، ونجح في حسم المواجهة ليضرب موعدًا في النهائي، مؤكدًا أن الإنجاز لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة إعداد قوي وتركيز عالٍ.

أما في المباراة النهائية، فقد واجه الزوجي المصري الأمريكي منافسًا صينيًا قويًا، ليخسر اللقاء ويحصد الميدالية الفضية، في إنجاز يظل علامة فارقة في سجل الرياضة المصرية.

بهذا التتويج، تكتب ياسمينا عيسى اسمها بحروف من ذهب، بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية وعربية تتوج بميدالية في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية، لتفتح الباب أمام جيل جديد من الأبطال في اللعبة.

ويؤكد هذا الإنجاز الطفرة التي تشهدها رياضة الريشة الطائرة البارالمبية في مصر، في ظل العمل الفني والإداري المنظم خلال السنوات الأخيرة.

وتضم البعثة المصرية المشاركة في البطولة كلًا من: شيماء سامي، محمد رشاد، محمد حسن، طارق عباس، جون خالد، ياسمينا عيسى، رحمة أحمد، شاهنده إبراهيم، وبسملة هاشم.

ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني محمد عاطف، بينما يشرف على البعثة شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة