الشبكة مقطوعة.. تأجيل مباراة وست هام وبريتون لعدة دقائق

قرر حكم مباراة وست هام يونايتد وبريتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي تأجيل اللقاء لعدة دقائق.



وكشفت تقارير إعلامية أنه قبل ثواني من إنطلاق مباراة وست هام يونايتد ضد بورتون في كأس الاتحاد الإنجليزي تم اكتشاف أن شباك المرمى مقطوعة.



وأشارت إلي أن حكم اللقاء قرر تأجيل المباراة لعدة دقائق لحين إصلاح شباك فريق وست هام يونايتد.

وأعلن الجهاز الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي التشكيل الرسمي أمام نظيره فريق بيرتون فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل.

وتنطلق مباراة وست هام يونايتد ضد بيرتون ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق وست هام في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على النحو التالي: