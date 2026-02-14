سيموني يدعم ألفاريز بعد عودة التسجيل ويشيد بأدائه أمام برشلونة

حرص الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، على دعم لاعبه جوليان ألفاريز بعد نهاية فترة صيام عن التسجيل استمرت شهرين، مشجعًا إياه على مواصلة هز الشباك في المباريات القادمة.

وقال سيموني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رايو فايكانو، الأحد: «كان أداء جوليان في الشوط الأول مذهلًا، التسجيل شيء طبيعي بالنسبة له، الحمد لله على عودته للتسجيل، هذا يمنحه الحرية والثقة فيما هو قادم».

وأضاف المدرب: «لدي ثقة كبيرة في الفريق وفي ما نقوم به، وأيضًا في جماهيرنا. لست ساحرًا لأتنبأ بالمستقبل، لكن شعرت أن الفريق قادر على تقديم مباراة بمستوى اللقاء الذي خضناه أمام برشلونة».

وأوضحت وكالة «بي أيه ميديا» أن ألفاريز وصل سريعًا إلى عشرة أهداف هذا الموسم، قبل أن يواجه صعوبة في استعادة مستواه خلال شهري ديسمبر ويناير، ما جعله محل تدقيق وانتقادات.

وعلى الرغم من ذلك، قدم ألفاريز أداءً محوريًا في فوز أتلتيكو 4-0 على برشلونة في كأس ملك إسبانيا الخميس الماضي، مسجلاً أول هدف له منذ 9 ديسمبر 2025، ليعيد التأكيد على قدرته على التألق.

ويستعد أتلتيكو بعد مواجهة رايو فايكانو لخوض مباراة فاصلة أمام كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء المقبل، في محاولة لتعويض فشل الفريق في ضمان التأهل المباشر لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.