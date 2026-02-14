توروب: مهمتنا صعبة أمام الجيش المغربي وهدفنا الفوز

أكد الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى علي جاهزية الشياطين الحمر لعبور الجيش الملكي.

ويلتقي فى تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال توروب عبر المؤتمر الصحفي : الأهلي خاض ثلاث مباريات على ملعبه وتأهلنا فعليا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أضاف توروب: هدفنا في كل مباراة الفوز ونعلم أن مواجهة الغد أمام الجيش الملكي ستكون صعبة وقوية.

تابع توروب: فريق الجيش الملكي المغربي يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم الصعود رفقة الشياطين الحمر.



واصل: الأهلي يخوض كل مباراة بهدف الفوز ونأمل فى تقديم أداء قوي غدا الاحد وأن يظهر الفريق بشكل قوي.



وأختتم حديثه قائلا: أولوية الأهلي كانت التأهل ثم الصعود كأول المجموعة إلى جانب تحقيق الفوز الثالث للفريق في مرحلة المجموعات على ملعبه. وسبق أن واجه المارد الأحمر نظيره الجيش الملكي الذي يضم لاعبين مميزين، وأتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة.