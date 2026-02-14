توروب والشناوى في مؤتمر صحفي لـ مباراة الأهلى والجيش المغربي

يحضر الدانماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وقائد الفريق، اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي ‏التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

وينطلق المؤتمر في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، ‏بحضور المدير الفني الدانماركي ييس توروب وقائد الفريق؛ للحديث عن رؤيتهما للمباراة والرد على ‏أسئلة وسائل الإعلام المختلفة‎.‎

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم السبت على استاد التتش بالجزيرة في الجولة ‏السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة.‏