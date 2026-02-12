قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جاد الله: توروب لا يناسب الأهلي.. وكامويش "تايه" وبلعمري الصفقة الأبرز

توروب
توروب
باسنتي ناجي

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الفريق في الفترة الأخيرة يثير العديد من علامات الاستفهام، موجّهًا انتقادات فنية واضحة لبعض اللاعبين والجهاز الفني.

الاهلي

وقال خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC». إن المؤشرات تؤكد أن المدير الفني ييس توروب هو من طلب التعاقد مع كامويش ووافق على ضمه، وهو ما يفسر صبره عليه.

وأضاف: «كنت أضحك على أدائه أمام الإسماعيلي، وتشعر أنه تائه في الملعب ولا يملك الإحساس بالمكان، ومن الصعب أن يكون مهاجمًا للأهلي». وتابع متسائلًا عن مصير محمد شريف ومروان عثمان في ظل استمرار الاعتماد عليه.

وانتقد جاد الله تصريحات توروب بشأن افتقاد الفريق لبعض اللاعبين وتأثير ذلك على تراجع الأداء، مؤكدًا أن الأهلي لا يتوقف على لاعب بعينه، وأن من أساسيات عمل المدرب تجهيز جميع عناصر القائمة فنيًا وخططيًا. وأضاف أن الفريق يحقق الانتصارات بفضل جودة لاعبيه ونجومه، وليس بسبب الأداء الجماعي المقنع.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يحتاجون للاستمرارية من أجل تقديم أفضل مستوياتهم، مثل طاهر محمد طاهر، موضحًا أن مستواه يتحسن مع توالي المشاركات، بينما يتراجع حين يجلس على دكة البدلاء لفترات طويلة.

كما أبدى تحفظه على أداء أشرف بن شرقي، معتبرًا أنه لا يقدم المطلوب منه كجناح، حيث يحتاج هذا المركز إلى الجرأة والقدرة على اختراق الدفاعات والتسجيل، وهو ما لم يظهر بالشكل الكافي قائلا" بنشرقي بيلعب لعب مبطلين كرة".

ورغم انتقاداته، شدد جاد الله على أن من مميزات الأهلي قدرته على تحقيق الفوز حتى في أسوأ حالاته الفنية، وهي ميزة لا تتوافر  في الزمالك أو بيراميدز.

وأوضح أن الأداء أمام الإسماعيلي اتسم بالبطء والعشوائية، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود خلل بدني يتحمل الجهاز الفني مسؤوليته.

وأشاد جاد الله بيوسف بلعمري، مؤكدًا أنه الصفقة الأبرز حتى الآن، وسيشكل إضافة قوية للفريق، كما يمكن أن يكون بديلًا مميزًا لعلي معلول. وفي المقابل، أشار إلى أن محمد شكري كان متألقًا مع سيراميكا كليوباترا، لكنه يحتاج لمساحات للتحرك بحرية، وهو ما لا يتوافر بنفس الصورة في الأهلي الذي يعتمد على وجود جناح أمام الظهير.

توروب كامويش الاهلي الزمالك

