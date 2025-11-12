رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح 25012 وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية 2025، ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لائقة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتدعم خطط الدولة في تحقيق العدالة السكنية والتنمية العمرانية الشاملة.



إطلاق منصة مصر العقارية لتسهيل إجراءات الحجز

أُطلقت منصة مصر العقارية في 13 فبراير 2025 كأول بوابة رقمية رسمية للعقارات داخل مصر، وتهدف إلى تسهيل عمليات البيع والشراء والإيجار والتقديم على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، فضلًا عن كونها مصدرًا موثوقًا للمعلومات الخاصة بالعقارات والأراضي الاستثمارية.



وتتيح المنصة للمستخدمين والمستثمرين إنشاء حساب شخصي يمكن من خلاله متابعة جميع مراحل الحجز إلكترونيًا بدءًا من الاطلاع على كراسات الشروط وحتى السداد الإلكتروني.



ويمكن الدخول على رابط منصة مصر العقارية 2025 من خلال الموقع الرسمي: reservations.realestate.gov.eg.

موعد التقديم في طرح 25012 وحدة سكنية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موعد التقديم في طرح 25012 وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، بينما يبدأ التسجيل المبدئي وإنشاء الحسابات الإلكترونية على المنصة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من الخطة السكنية الكبرى التي تستهدف توفير 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل لتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.



أماكن طرح الوحدات السكنية الجديدة

أكد وزير الإسكان أن الوحدات المطروحة في هذا الطرح موزعة على عدة مشروعات رئيسية ضمن المدن الجديدة، وتشمل:

مشروعات جنة وسكن مصر

مشروع ديارنا

مشروع ظلال

الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة

ويهدف هذا التنوع إلى إتاحة اختيارات متعددة تناسب مختلف شرائح الدخل والفئات الاجتماعية، سواء الباحثين عن وحدات فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.

عدد الوحدات وتوزيعها

يتضمن الطرح الجديد عبر منصة مصر العقارية 2025 ما يقارب 2986 وحدة بمشروعات جنة وسكن مصر، و10614 وحدة ضمن مشروع ديارنا، و9412 وحدة بمشروع ظلال، و2000 وحدة بالإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بإجمالي 25012 وحدة سكنية في هذه المرحلة.

ويُعد هذا الطرح استكمالًا للمرحلة الأولى التي حققت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين في مختلف المحافظات.

طرق السداد عبر منصة مصر العقارية

أتاحت وزارة الإسكان أكثر من أربع طرق للسداد الإلكتروني لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، وتشمل:

السداد عبر فروع البنوك المشاركة

استخدام البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)

الإنترنت البنكي للبنوك المختلفة

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، بما يسهل على المواطنين عمليات الحجز والدفع دون الحاجة إلى التوجه لأي مقر حكومي.

سهولة الإجراءات وضمان الشفافية

أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تعمل على تبسيط جميع الخطوات الخاصة بعملية التقديم في طرح 25012 وحدة سكنية، بداية من إنشاء الحساب الإلكتروني وحتى استكمال السداد النهائي.

وأضاف أن النظام الإلكتروني المخصص عبر منصة مصر العقارية 2025 يتيح متابعة الطلبات بشكل فوري مع الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات المواطنين من المرحلة السابقة وعملت على تحسين التجربة في الطرح الجديد.

أهداف الطرح الجديد ضمن رؤية الجمهورية الجديدة

يأتي طرح الوحدات السكنية الجديدة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتوفير مسكن آمن ولائق لكل مواطن مصري.

كما تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الضغط على المدن القديمة عبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والإسماعيلية الجديدة.

إقبال متوقع من المواطنين

تتوقع وزارة الإسكان أن يشهد الطرح الحالي إقبالًا كثيفًا من المواطنين بعد النجاح الذي حققته الطروحات السابقة، خاصة مع توفير طرق سداد ميسرة وتنوع في مواقع المشروعات، إلى جانب تسهيل الإجراءات عبر المنصة الرقمية الرسمية.

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق نشر البيانات والتحديثات المتعلقة بمراحل التقديم عبر موقعها الرسمي، مع تخصيص فرق دعم فني للرد على استفسارات المواطنين حول رابط منصة مصر العقارية 2025 ومواعيد الحجز والسداد.