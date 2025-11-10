قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان وحدائق العاشر

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
آية الجارحي

استقبل  المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، المهندس عبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس صلاح محمد من قطاع المرافق بالهيئة، وذلك خلال زيارة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية بمدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر.

في ضوء توجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير المشروعات التنموية وتطوير منظومة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة.

استهلت الجولة بتفقد محطة رافع (4) للصرف الصناعي بطريق مصر–الإسماعيلية، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين، بالإضافة إلى مدن بدر والبروج والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطهير الأحواض اللاهوائية بالبركة الثالثة، في إطار خطة رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين منظومة الصرف الصناعي، للحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد.

وتضمنت الزيارة كذلك تفقد محطة الصرف الصناعي التي تعمل بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا وتخدم المنطقة الصناعية الثقيلة ومدينتي بدر والعاصمة الإدارية، فضلًا عن متابعة الأعمال الجارية بـ محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميًا للأعمال المدنية و65 ألف متر مكعب يوميًا للأعمال الكهروميكانيكية.

كما تفقد الحضور محطة تنقية المياه رقم (2) OTV، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 345 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم المنطقة الصناعية وعددًا من المدن المجاورة منها الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية.

وخلال الجولة، وجّه المهندس عبد الرؤوف الغيطي بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للمعدات والمنشآت الحيوية، بما يضمن استدامة تشغيل المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية.

واختُتمت الجولة بتفقد مشروع وحدات الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاشر، وكان في الاستقبال المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز المدينة.

ويضم المشروع 2130 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين – محور الإسكان الأخضر"، حيث تمت متابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وشبكات المرافق، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة والاستدامة البيئية في التنفيذ.

المهندس علاء عبد اللاه مصطفى جهاز تنمية مدينة العاشر هيئة المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

ترشيحاتنا

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

حواسيب الألعاب

بإمكانات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

بالصور

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد