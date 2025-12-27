جهات التحقيق تطلب التحريات النهائية في واقعة اقتحام مقهى بطوخ

أمرت جهات التحقيق في طوخ بالقليوبية بتكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة طوخ بتحريات نهائية عن واقعة اقتحام 4 أشخاص مقهى بقرية الدير وتحديد دور كل متهم بالواقعة.



كما أمرت بعرض المتهم المصاب بالواقعة على مستشفى طوخ المركزي وعمل كشف طبي عما به من إصابات والاستعلام عن الدراجة النارية المستخدمة بالواقعة وعرض المتهمين غدا برفقة التحريات النهائية.



وكشفت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ترويع 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية، مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

تفاصيل الواقعة

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، برصد تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي مجموعة أشخاص مستقلين دراجات نارية على مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.



وبالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 متهمين كانوا مستقلين دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، في قرية الدير التابعة لدائرة المركز إثر خلافات بينهما وبين صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.