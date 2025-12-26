بسبب خلافات مالية .. 4 أشخاص يحاولون إضرام النار فى مقهى بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص ومحاولة أحدهم إضرام النيران بأحد المقاهى بإستخدام اسطوانة بوتاجاز بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك مقهى– مقيم بدائرة المركز ) وطرف ثان ( 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرف الثانى بالحضور للمقهى المشار إليه وحاول أحدهم إضرام النيران بداخله بإستخدام اسطوانة بوتاجاز دون حدوث تلفيات أو إصابات .

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – إسطوانة بوتاجاز – قطعة حديدية " المستخدمين فى التعدى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.