شاطئ الفيروز يغير وجه السياحة الداخلية في الإسماعيلية .. صور

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مشروع تطوير نادي و شاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.

وخلال تفقد المشروع ، استمع الوزراء ومرافقوهم لشرح كامل للمشروع، قدمته المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، حيث تضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم ، المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشي مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي.

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التطوير الجاري في نادي وشاطيء الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة علي مستوي السياحة الداخلية والخارجية ليتحول المكان الي مركز سياحي متكامل .

ومن جانبه أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن خطة التطوير شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركز سياحي متكامل، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة، حيث يعد نادي الفيروز من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 فدان على ضفاف بحيرة التمساح.